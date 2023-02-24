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Проект о расширении полномочий Генпрокурора Азербайджана и его заместителя принят в первом чтении

Проект о расширении полномочий Генпрокурора Азербайджана и его заместителя принят в первом чтении Проект о расширении полномочий Генерального прокурора Азербайджана и его заместителя был принят в первом чтении.
Милли Меджлис
24 февраля 2023 г. 17:27
Проект о расширении полномочий Генпрокурора Азербайджана и его заместителя принят в первом чтении

Проект о расширении полномочий Генерального прокурора Азербайджана и его заместителя был принят в первом чтении.

Как сообщает Report, в связи с этим было предложено внести изменения в закон "О прокуратуре".

В проекте отмечается, что Положение о служебном удостоверении работников прокуратуры было утверждено Законом Азербайджана от 29 июня 2001 года. В соответствии с этим Положением, служебное удостоверение подтверждает личность, специальное звание и должность работника прокуратуры.

Служебные удостоверения работников органов прокуратуры, за исключением удостоверения прокурора Нахчывана, подписывается Генпрокурором Азербайджана или его заместителем.

Таким образом, оформление служебного удостоверения работника прокуратуры с приданием ему официального статуса и юридической силы относится к полномочиям Генерального прокурора или его заместителя.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokurorun və onun müavinin səlahiyyətinin artırılmasına dair layihə birinci oxunuşda qəbul edilib

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