Проект о применении налоговых льгот в отношении победителей спортивных соревнований прошел последнее чтение

Проект о применении налоговых льгот в отношении победителей спортивных соревнований прошел III чтение.

Проект о применении налоговых льгот в отношении победителей спортивных соревнований прошел III чтение.

Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, от подоходного налога будет освобождена часть полной стоимости премий, присуждаемых организаторами международных, межгосударственных спортивных соревнований, а также часть в размере до 50 тысяч манатов от общей суммы денежных премий, выданных республиканскими спортивными федерациями и спортивными клубами в связи с внутригосударственными спортивными соревнованиями.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.