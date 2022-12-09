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Проект о применении налоговых льгот в отношении победителей спортивных соревнований прошел последнее чтение

Проект о применении налоговых льгот в отношении победителей спортивных соревнований прошел последнее чтение Проект о применении налоговых льгот в отношении победителей спортивных соревнований прошел III чтение.
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 12:10
Проект о применении налоговых льгот в отношении победителей спортивных соревнований прошел последнее чтение

Проект о применении налоговых льгот в отношении победителей спортивных соревнований прошел III чтение.

Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, от подоходного налога будет освобождена часть полной стоимости премий, присуждаемых организаторами международных, межгосударственных спортивных соревнований, а также часть в размере до 50 тысяч манатов от общей суммы денежных премий, выданных республиканскими спортивными федерациями и спортивными клубами в связи с внутригосударственными спортивными соревнованиями.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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