О нас

​​​​​​​Проект о повышении размера минимальной пенсии рекомендован на пленарное заседание парламента

​​​​​​​Проект о повышении размера минимальной пенсии рекомендован на пленарное заседание парламента Проект поправок по увеличению размера минимальной трудовой пенсии в Азербайджане был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
23 января 2023 г. 12:36
​​​​​​​Проект о повышении размера минимальной пенсии рекомендован на пленарное заседание парламента

Проект поправок по увеличению размера минимальной трудовой пенсии в Азербайджане был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике парламента был обсужден проект поправок в закон "О трудовых пенсиях".

Согласно документу, минимальный размер трудовой пенсии увеличивается на 40 манатов - с 240 манатов до 280 манатов. Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 февраля 2023 года. Это повышение охватит примерно 100 тысяч пенсионеров. Проект поправок был принят и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Bill on increasing minimum pension recommended for plenary session of parliament
Версия на азербайджанском языке Minimum pensiyanın artırılması ilə bağlı layihə parlamentin plenar iclasına tövsiyə olunub

Другие новости из категории

Депутат предложил организовать конференцию на тему “Гейдар Алиев и устойчивая социальная стратегия”
Депутат предложил организовать конференцию на тему “Гейдар Алиев и устойчивая социальная стратегия”
23 января 2023 г. 12:17
Муса Гулиев: Ошибочный расчет пенсий чаще всего происходил до 2020 года
Муса Гулиев: Ошибочный расчет пенсий чаще всего происходил до 2020 года
23 января 2023 г. 12:02
В парламенте обсуждаются вопросы предотвращения несчастных случаев на рабочих местах
В парламенте обсуждаются вопросы предотвращения несчастных случаев на рабочих местах
23 января 2023 г. 11:48
Депутат предложил обсудить в Милли Меджлисе ситуацию в сфере туризма
Депутат предложил обсудить в Милли Меджлисе ситуацию в сфере туризма
23 января 2023 г. 11:47
Председатель комитета: К концу года среднемесячная зарплата в Азербайджане достигнет 900 манатов
Председатель комитета: К концу года среднемесячная зарплата в Азербайджане достигнет 900 манатов
23 января 2023 г. 11:25
Работники не будут нести расходы, связанные с финансированием мероприятий по охране труда
Работники не будут нести расходы, связанные с финансированием мероприятий по охране труда
23 января 2023 г. 11:19
В Азербайджане возрастет минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане возрастет минимальный размер трудовой пенсии
21 января 2023 г. 13:14
В ПАСЕ будут приняты решения в отношении боевиков ИГИЛ и их семей
В ПАСЕ будут приняты решения в отношении боевиков ИГИЛ и их семей
21 января 2023 г. 12:51
Милли Меджлис выразил протест в связи с необъективной резолюцией Европарламента
Милли Меджлис выразил протест в связи с необъективной резолюцией Европарламента
19 января 2023 г. 22:27
На весенней сессии Милли Меджлиса планируется подготовить законопроект О высшем образовании
На весенней сессии Милли Меджлиса планируется подготовить законопроект "О высшем образовании"
19 января 2023 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi