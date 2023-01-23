​​​​​​​Проект о повышении размера минимальной пенсии рекомендован на пленарное заседание парламента

Проект поправок по увеличению размера минимальной трудовой пенсии в Азербайджане был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Проект поправок по увеличению размера минимальной трудовой пенсии в Азербайджане был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике парламента был обсужден проект поправок в закон "О трудовых пенсиях".

Согласно документу, минимальный размер трудовой пенсии увеличивается на 40 манатов - с 240 манатов до 280 манатов. Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 февраля 2023 года. Это повышение охватит примерно 100 тысяч пенсионеров. Проект поправок был принят и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.