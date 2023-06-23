Проект о поставках в Азербайджан лекарств по заказу пациента на основе рецепта принят в первом чтении

Проект с требованием о поставке в Азербайджан лекарств по заказу пациента только в количестве, указанном в рецепте, принят в первом чтении

Проект о поставках в Азербайджан лекарств по заказу пациента только в количестве, указанном в рецепте, принят в первом чтении.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении был вынесен проект поправок в закон "О лекарственных средствах".

Согласно изменению, лекарственные средства, отпускаемые по рецепту и не включенные в государственный реестр, утвержденный в порядке, предусмотренном статьей 12-1.6 закона, могут ввозиться в страну оптовыми фармацевтическими предприятиями, аптечными организациями или органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании заказа пациента только в количестве, указанном в рецепте.

Продажа этих лекарственных средств на территории страны запрещена, они предназначены только для лица, которому выписан рецепт.

Ограничения на ввоз лекарственных средств на таможенную территорию или их вывоз с этой территории могут быть установлены в соответствии со статьей 215.1 Таможенного кодекса Азербайджанской Республики.

Парламентарии проголосовали за принятие проекта закона в первом чтении.