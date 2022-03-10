В Милли Меджлисе в первом чтении обсудят пять законопроектов

Сегодня состоялось заседание комитета по здравоохранению Милли Меджлиса.

Сегодня состоялось заседание комитета по здравоохранению Милли Меджлиса.

Как передает Report, председатель комитета Ахлиман Амирасланов сообщил о повестке заседания.

Он отметил, в первом чтении будут обсуждены пять законопроектов. Это – поправки в законы "О наркологической службе и контроле", “О статусе военнослужащих”, “Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров”, “О военной службе и воинской обязанности” и в "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики".

Затем, представляя законопроекты, завсектором административного законодательства отдела государственного строительства, административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса Кямаля Пашаева отметила, что в этих 5 законопроектах определены изменения по 2 направлениям. Поправки в законопроектах подготовлены с целью раннего выявления и профилактики наркомании. В документах определены правовые основы прохождения обязательного наркологического обследования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, находящимися на действительной военной службе, добровольно поступившими на действительную военную службу по контракту и кадровыми офицерами.

Законопроекты о внесении поправок в Уголовный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс подготовлены в целях усиления борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и наркоманией.