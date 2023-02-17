Проект о хранении свободных средств и доходов ГФСЗ в Центробанке принят в первом чтении

Проект о хранении свободных средств и инвестиционного дохода Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) в Центральном банке принят в первом чтении в Милли Меджлисе.

Проект о хранении свободных средств и инвестиционного дохода Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) в Центральном банке принят в первом чтении в Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, проектом определен порядок направления свободных средств ГФСЗ на инвестиции в Азербайджане. Это отражено в проекте поправок к закону "О социальном страховании".

В закон предлагается включить термины "свободные средства" и "инвестиционный доход". Эти понятия позволяют определить средства ГФСЗ, которые могут быть направлены на инвестиции, и порядок формирования дохода, полученного в результате инвестирования этих средств.