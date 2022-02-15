О нас
Report Georgia
Аудио новости

Проект изменений в список муниципалитетов прошел первое чтение

Проект изменений в список муниципалитетов прошел первое чтение В список муниципалитетов Азербайджана вносятся изменения.
Милли Меджлис
15 февраля 2022 г. 14:17
Проект изменений в список муниципалитетов прошел первое чтение

В список муниципалитетов Азербайджана вносятся изменения.

Как сообщает Report, вопрос был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

На заседании в первом чтении был обсужден проект закона о внесении изменений в "Перечень муниципалитетов в Азербайджанской Республике", прилагаемый к закону "О территориях и землях муниципалитетов".

Согласно проекту, в состав территориальных единиц Кяпазского муниципалитета войдут поселки Джавадхан, Мехсети, Натаван, Садылы и Шихзаманлы, а также часть города Гянджа, составляющая территорию 3-го и 4-го участковых административно-территориальных округов. В состав Низаминского муниципалитета войдет часть города Гянджа, составляющая территорию 1-го и 2-го участковых административно-территориальных округов.

После обсуждения проект поправок к закону был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bələdiyyələrin siyahısında dəyişiklik edilməsi layihəsi ilk oxunuşdan keçib

Экслюзивные новости

В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19
Азербайджан подпишет соглашения с Европейским союзом и Всемирным банком
Азербайджан подпишет соглашения с Европейским союзом и Всемирным банком
14 февраля 2022 г. 12:22
Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре
Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре
14 февраля 2022 г. 11:32
Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”
Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”
14 февраля 2022 г. 10:52
ЦБА: Общая ликвидность банковского сектора составляет около 14 млрд манатов
ЦБА: Общая ликвидность банковского сектора составляет около 14 млрд манатов
14 февраля 2022 г. 10:03
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi