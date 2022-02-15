Проект изменений в список муниципалитетов прошел первое чтение

В список муниципалитетов Азербайджана вносятся изменения.

В список муниципалитетов Азербайджана вносятся изменения.

Как сообщает Report, вопрос был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

На заседании в первом чтении был обсужден проект закона о внесении изменений в "Перечень муниципалитетов в Азербайджанской Республике", прилагаемый к закону "О территориях и землях муниципалитетов".

Согласно проекту, в состав территориальных единиц Кяпазского муниципалитета войдут поселки Джавадхан, Мехсети, Натаван, Садылы и Шихзаманлы, а также часть города Гянджа, составляющая территорию 3-го и 4-го участковых административно-территориальных округов. В состав Низаминского муниципалитета войдет часть города Гянджа, составляющая территорию 1-го и 2-го участковых административно-территориальных округов.

После обсуждения проект поправок к закону был поставлен на голосование и принят в первом чтении.