Проекты государственного и сводного бюджетов на будущий год подготовят до 15 сентября

Стало известно время подготовки проектов государственного и сводного бюджетов на 2022 год.

Стало известно время подготовки проектов государственного и сводного бюджетов на 2022 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном премьер-министром Али Асадовым распоряжении "О подготовке проекта государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год, а также концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития страны".

В соответствии с законом ”О бюджетной системе" и другими нормативно-правовыми актами, до 15 сентября 2021 года Министерство финансов должно подготовить и представить в Кабинет министров для представления президенту Азербайджанской Республики проект документа по РДСР, охватывающий пилотные разделы функциональной классификации бюджетных расходов страны на очередной год и последующие три года, проекты государственного и сводного бюджетов на очередной бюджетный год и показатели сводного бюджета на последующие три года, Министерство экономики - концепцию и прогнозные показатели экономического и социального развития на очередной бюджетный год и последующие три года.