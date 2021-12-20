Продлен срок кредитного соглашения между Азербайджаном и JICA

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект об утверждении "Письма изменений в кредитное соглашение под номером AZB-P4" по проекту "Водоснабжение и канализация в малых городах", подписанному между Азербайджаном и Японским а

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект об утверждении "Письма изменений в кредитное соглашение под номером AZB-P4" по проекту "Водоснабжение и канализация в малых городах", подписанному между Азербайджаном и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) 29 мая 2009 года.

Как сообщает Report, кредитное соглашение подразумевает выдачу JICA Азербайджану в долг 32,851 млрд японских йен.

Согласно законопроекту, крайний срок использования этой суммы изменяется с 29 мая 2017 года на 30 декабря 2021 года.

После обсуждений документ был вынес на голосование и принят.