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Продлен срок кредитного соглашения между Азербайджаном и JICA

Продлен срок кредитного соглашения между Азербайджаном и JICA На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект об утверждении "Письма изменений в кредитное соглашение под номером AZB-P4" по проекту "Водоснабжение и канализация в малых городах", подписанному между Азербайджаном и Японским а
Милли Меджлис
20 декабря 2021 г. 11:51
Продлен срок кредитного соглашения между Азербайджаном и JICA
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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект об утверждении "Письма изменений в кредитное соглашение под номером AZB-P4" по проекту "Водоснабжение и канализация в малых городах", подписанному между Азербайджаном и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) 29 мая 2009 года.

Как сообщает Report, кредитное соглашение подразумевает выдачу JICA Азербайджану в долг 32,851 млрд японских йен.

Согласно законопроекту, крайний срок использования этой суммы изменяется с 29 мая 2017 года на 30 декабря 2021 года.

После обсуждений документ был вынес на голосование и принят.

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Версия на английском языке Loan agreement term between Azerbaijan and JICA extended
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və JICA arasında kredit sazişinin müddəti artırılıb

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