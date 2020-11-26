Продавцы полиэтиленовых пакетов и пластиковых стаканов будут штрафоваться

Законопроект в связи с полиэтиленовыми пакетами предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года, а в отношении продуктов, предназначенных для одноразового использования - с 1 июля 2021 года

На сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса в третьем чтении был обсужден проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Как передает Report, согласно изменению, в Кодекс включены новые статьи 275.4. и 275.5.

Согласно изменениям, за ввоз, производство, продажу пользователям в торговых, служебных объектах и объектах общепита полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также одноразовых соломок для размешивания, вилок, ножей, тарелок и стаканов должностные лица будут штрафоваться от 1 000 манатов до 1 500 манатов, юридические лица от 3 000 до 4 000 манатов с конфискацией пластиковых материалов, являющихся непосредственным объектом административного проступка.

Кроме того, за повторение административного проступка со стороны получившего административное взыскание лица в течение 1 года со вступления в силу решения о применении административного взыскания должностные лица будут штрафоваться от 1 500 манатов до 2 000 манатов, юридические лица от 4 000 до 5 000 манатов с конфискацией пластиковых материалов, являющихся непосредственным объектом административного проступка.

Законопроект в связи с полиэтиленовыми пакетами предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года, а в отношении продуктов, предназначенных для одноразового использования - с 1 июля 2021 года.

Проект изменения в кодекс был принят в третьем чтении после голосования.