О нас

Привлекаемым к трудовой деятельности в Карабахе иностранцам будет выдаваться разрешение сроком на 2 года

Привлекаемым к трудовой деятельности в Карабахе иностранцам будет выдаваться разрешение сроком на 2 года Привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана гражданам зарубежных государств будет выдаваться разрешение сроком на 2 года.
Милли Меджлис
18 ноября 2022 г. 12:49
Привлекаемым к трудовой деятельности в Карабахе иностранцам будет выдаваться разрешение сроком на 2 года

Привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана гражданам зарубежных государств будет выдаваться разрешение сроком на 2 года.

Как сообщает Report, соответствующая поправка в Миграционный кодекс была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, срок действия разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, можно будет продлевать каждый раз не более чем на 2 года.

Согласно действующему законодательству, разрешение на работу на общих основаниях может выдаваться сроком на год, его срок может продлеваться каждый раз не более чем на год.

В случае принятия поправки, она будет действовать с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года.

После обсуждений депутаты проголосовали за принятие проекта поправок в I чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Foreigners involved in labor activity in Karabakh to get 2-year permit
Версия на азербайджанском языке Qarabağda əmək fəaliyyətinə cəlb edilən əcnəbilərə 2 illik iş icazəsi veriləcək

Самое читаемое

В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
15 ноября 2022 г. 10:07
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
11 ноября 2022 г. 16:05
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет
12 ноября 2022 г. 13:56
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi