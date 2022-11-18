Привлекаемым к трудовой деятельности в Карабахе иностранцам будет выдаваться разрешение сроком на 2 года

Привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана гражданам зарубежных государств будет выдаваться разрешение сроком на 2 года.

Привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана гражданам зарубежных государств будет выдаваться разрешение сроком на 2 года.

Как сообщает Report, соответствующая поправка в Миграционный кодекс была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, срок действия разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, можно будет продлевать каждый раз не более чем на 2 года.

Согласно действующему законодательству, разрешение на работу на общих основаниях может выдаваться сроком на год, его срок может продлеваться каждый раз не более чем на год.

В случае принятия поправки, она будет действовать с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года.

После обсуждений депутаты проголосовали за принятие проекта поправок в I чтении.