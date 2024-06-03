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Привлеченные к профподготовке будут получать пособие в размере половины минимальной зарплаты

Привлеченные к профподготовке будут получать пособие в размере половины минимальной зарплаты В Азербайджане лицам, привлеченным к профессиональной подготовке, в период обучения будет выплачиваться пособие в размере половины минимальной месячной заработной платы.
Милли Меджлис
3 июня 2024 г. 11:43
Привлеченные к профподготовке будут получать пособие в размере половины минимальной зарплаты

В Азербайджане лицам, привлеченным к профессиональной подготовке, в период обучения будет выплачиваться пособие в размере половины минимальной месячной заработной платы.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте поправок к закону "О занятости населения", который обсуждался в первом чтении на сегодняшнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

В настоящее время эти лица получают пособие в размере минимальной месячной заработной платы.

В пояснении к документу отмечается, что поправка направлена на борьбу со случаями злоупотребления, когда люди, имеющие возможность трудоустройства, предпочитают курсы профессиональной подготовки, а те, кто действительно нуждается в профподготовке, не могут воспользоваться этой возможностью.

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Версия на азербайджанском языке Peşə hazırlığına cəlb olunan şəxslərə minimum əməkhaqqının 50 faizi məbləğində təqaüd veriləcək

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