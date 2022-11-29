Приняты поправки в "Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный ущерб"

Поправки в "Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб" приняты в третьем чтении.

Поправки в "Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб" приняты в третьем чтении.

Как сообщает Report, проект поправок в закон был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Проектом закона "О внесении изменений в "Положение о материальной ответственности военнослужащих за вред, причиненный государству" предусматривается привлечение военнослужащих и военнообязанных, призванных на сборы, к материальной ответственности в размере всей суммы неуплаченного ущерба, причиненного государству в результате совершенного ими административного правонарушения.

Пределы материальной ответственности за ущерб, причиненный преступлениями и иными действиями, не повлекшими за собой административной ответственности, для военнослужащих и курсантов, проходящих срочную военную службу, повышаются с двухмесячной суммы денежного обеспечения до трехмесячной суммы, а для остальных военнослужащих - с месячной суммы до двухмесячной суммы денежного обеспечения.