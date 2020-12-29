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Принята смета расходов Счетной палаты на 2021 год

Принята смета расходов Счетной палаты на 2021 год После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят
Милли Меджлис
29 декабря 2020 г. 12:25
Принята смета расходов Счетной палаты на 2021 год
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На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был обсужден проект закона "О смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2021 год".

Как сообщает Report, согласно проекту, смета расходов аппарата Счетной палаты (за исключением управления Счетной палаты по Нахчыванской Автономной республике) на 2021 год определена в размере 9 миллионов 140 тысяч 683 манатов.

В следующем году предусмотрены средства на оплату труда в размере 8 миллионов 216 тысяч 309 манатов, на приобретение товаров - 588 тысяч 164 маната, на социальные выплаты - 129 тысяч 500 манатов, на нефинансовые активы - 206 тысяч 710 манатов.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasının 2021-ci il üçün xərclər smetası qəbul edildi

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