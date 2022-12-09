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Принят проект о применении налоговых льгот при приватизации госимущества

Принят проект о применении налоговых льгот при приватизации госимущества Государственное имущество при приватизации будет освобождаться от некоторых налогов.
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 11:55
Принят проект о применении налоговых льгот при приватизации госимущества

Государственное имущество при приватизации будет освобождаться от некоторых налогов.

Как сообщает Report, проект соответствующей поправки в Налоговый кодекс обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, при приватизации госимущества в соответствии с программой после 1 января 2023 года, это имущество будет освобождаться от налога на имущество и землю в период процесса приватизации, но не более чем на 3 года.

После обсуждений проект поправки был принят в третьем чтении.

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