Принят проект о применении налоговых льгот при приватизации госимущества

Государственное имущество при приватизации будет освобождаться от некоторых налогов.

Государственное имущество при приватизации будет освобождаться от некоторых налогов.

Как сообщает Report, проект соответствующей поправки в Налоговый кодекс обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, при приватизации госимущества в соответствии с программой после 1 января 2023 года, это имущество будет освобождаться от налога на имущество и землю в период процесса приватизации, но не более чем на 3 года.

После обсуждений проект поправки был принят в третьем чтении.