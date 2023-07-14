Принят новый законопроект ”О государственных закупках"

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса новый законопроект "О государственных закупках" был принят в третьем окончательном чтении.

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса новый законопроект "О государственных закупках" был принят в третьем окончательном чтении.

Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Проект предусматривает осуществление закупок исключительно через портал, размещение на портале объявлений о привлечении предложений, осуществление закупок, связанных с конфиденциальной информацией, и процедур, связанных с этими закупками, на бумажных носителях.

После обсуждения новый законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.