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Принят новый законопроект ”О государственных закупках"

Принят новый законопроект ”О государственных закупках" На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса новый законопроект "О государственных закупках" был принят в третьем окончательном чтении.
Милли Меджлис
14 июля 2023 г. 13:39
Принят новый законопроект ”О государственных закупках

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса новый законопроект "О государственных закупках" был принят в третьем окончательном чтении.

Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Проект предусматривает осуществление закупок исключительно через портал, размещение на портале объявлений о привлечении предложений, осуществление закупок, связанных с конфиденциальной информацией, и процедур, связанных с этими закупками, на бумажных носителях.

После обсуждения новый законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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