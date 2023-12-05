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Применение софинансирования в системе ОМС откладывается еще на один год

Применение софинансирования в системе ОМС откладывается еще на один год Применение софинансирования в системе обязательного медицинского страхования откладывается еще на один год.
Милли Меджлис
5 декабря 2023 г. 13:56
Применение софинансирования в системе ОМС откладывается еще на один год

Применение софинансирования в системе обязательного медицинского страхования откладывается еще на один год.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок в закон "О медицинском страховании" обсуждался сегодня на заседании парламента.

В действующем законе отмечено, что при использовании непосредственно амбулаторно-поликлинических, лабораторных, функционально-диагностических медицинских услуг, не прибегая к первичной медико-санитарной помощи, или при обращении в неподведомственное TƏBİB государственное медицинское учреждение, в которое он направлен для получения медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования, застрахованный должен оплатить сумму софинансирования.

Проектом предусмотрена отсрочка применения соответствующей статьи закона до 1 января 2025 года.

Отметим, что софинансирование в системе обязательного медицинского страхования планировалось внедрить с 1 января 2024 года.

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