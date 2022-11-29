При вынесении приговора будут учитываться решения зарубежных судов

При вынесении приговора будут учитываться решения зарубежных судов.

При вынесении приговора будет учитываться информация о решениях зарубежных судов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в Уголовный кодекс, который обсуждался в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В предложенной поправке к статье 83 (судимость) закона говорится, что при вынесении приговора будет учитываться информация о решениях зарубежных судов за деяния, признаваемые преступными как по законодательству Азербайджана, так и иностранного государства, на территории которого они были совершены.

Проект поправок был принят в третьем чтении.