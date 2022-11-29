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При вынесении приговора будут учитываться решения зарубежных судов

При вынесении приговора будут учитываться решения зарубежных судов При вынесении приговора будут учитываться решения зарубежных судов.
Милли Меджлис
29 ноября 2022 г. 13:11
При вынесении приговора будут учитываться решения зарубежных судов

При вынесении приговора будет учитываться информация о решениях зарубежных судов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в Уголовный кодекс, который обсуждался в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В предложенной поправке к статье 83 (судимость) закона говорится, что при вынесении приговора будет учитываться информация о решениях зарубежных судов за деяния, признаваемые преступными как по законодательству Азербайджана, так и иностранного государства, на территории которого они были совершены.

Проект поправок был принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Xarici dövlətlərin məhkəmə hökmlərindən irəli gələn məhkumluq barədə məlumat cəza təyin edilərkən nəzərə alınacaq

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