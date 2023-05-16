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Президент Межпарламентского союза: Следует гордиться проделанной Гейдаром Алиевым работой для Азербайджана

Президент Межпарламентского союза: Следует гордиться проделанной Гейдаром Алиевым работой для Азербайджана Следует гордиться работой, проделанной Гейдаром Алиевым для Азербайджана.
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 12:12
Президент Межпарламентского союза: Следует гордиться проделанной Гейдаром Алиевым работой для Азербайджана

Следует гордиться работой, проделанной Гейдаром Алиевым на благо Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Межпарламентского союза (МПС) Дуарте Пачеко во время выступления на специальном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева,.

По его словам, Гейдар Алиев был одним из выдающихся людей, которые навсегда останутся в памяти: "Надо гордиться тем, что он сделал для Азербайджана. Каждый должен быть благодарен этому гению. Гейдар Алиев знал, в какую сферу необходимо инвестировать, и что от подготовки грамотных кадров зависит истинная независимость страны. Азербайджан очень хорошо известен в мире, принят, может сказать свое слово. Гейдар Алиев достойно выполнил всю работу для того, чтобы азербайджанский народ жил в мире и спокойствии. Вы должны ценить это".

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Версия на английском языке IPU President: What Heydar Aliyev has done for Azerbaijan is matter of proud
Версия на азербайджанском языке Parlamentlərarası İttifaqın prezidenti: “Heydər Əliyevin Azərbaycan üçün gördüyü işlərdən qürur duymaq lazımdır”

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