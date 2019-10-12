Президент Ильхам Алиев нанес очередной удар по Армении в Ашхабаде - МНЕНИЯ

"На заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде президент Ильхам Алиев нанес серьезный дипломатический удар по Армении. Эти шаги укрепили нашу позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Глава государства раскрыл миру проводимую в Армении политику увековечения фашизма.

Об этом Report заявил азербайджанский депутат Эльман Насиров.

Депутат Эльман Насиров "Глава государства раскрыл миру проводимую в Армении политику увековечения фашизма".

Насиров напомнил, что выступление президента Ильхама Алиева на 16-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" также стало ударом по Армении: "В ходе своего выступления президент четко заявил "Карабах - это Азербайджан!", тем самым подчеркнув, что территориальная целостность Азербайджана не является предметом обсуждения. Эта позиция Ильхама Алиева привела к нарастанию протеста в отношении премьер-министра Никола Пашиняна в Армении. В Азербайджане было создано общественное движение "Карабах это Азербайджан!", а в Армении - движение "Спастись от Пашиняна".

Депутат отметил, что очередным дипломатическим ударом президента Ильхама Алиева по Армении стало его выступление на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде: "Президент Ильхам Алиев перечислил особые заслуги Азербайджана в победе над фашизмом во Второй мировой войне. Затем глава государства подчеркнул, что на пространстве СНГ некоторые государства, в том числе и Армения, увековечивают память фашистских палачей, и это осуществляется на государственном уровне. В Армении был установлен памятник Гарегину Нжде, его именем была названа улица. Президент Ильхам Алиев считает это недопустимым. Целью президента являлся призыв к международному сообществу принять меры. Это очень важный вопрос. Премьер-министр Армении также выступил с речью, продемонстрировал позицию уровня словесной перепалки, говорил общими словами. Пашинян не смог привести никаких аргументов. Факты, изложенные президентом Ильхамом Алиевым, были очень весомыми. Эта речь президента накалила внутреннюю ситуацию в Армении. Армянские СМИ вещают, что Пашинян возвращается в Ереван с очередным поражением".

Депутат Джавид Османов "Эти шаги президента укрепляют позиции Азербайджана и наносят удар по вражеской стране".

Как заявил Report депутат Милли Меджлиса Джавид Османов, аргументы Пашиняна были слабы на фоне дипломатического удара, нанесенного Армении президентом Азербайджана: "Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 16-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" разнес в пух и прах заявления Пашиняна. Очередным ударом президента Ильхама Алиева по Армении стало его выступление в Ашхабаде.

Президент Ильхам Алиев, обратив внимание на установку памятника Гарегину Нжде в Армении, отметил, что Армения поддерживает идею фашизма. Установка памятника Гарегину Нжде в Ереване является показателем террористической и оккупационной политики Армении. Эти шаги президента укрепляют позиции Азербайджана и наносят удар по вражеской стране. Решительное выступление главы государства ставит руководство Армении в отчаянное положение, доказывая миру, что Армения не является сторонником мира. Да, Азербайджан - сторонник мира, но если мира не будет, мы освободим наши земли из под оккупации военным путем. Армения намного слабее Азербайджана как в дипломатическом, так и в военном отношении. Явным свидетельством тому являются произошедшие за последние дни события".