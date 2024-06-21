Президент и первая леди приняли участие в открытии нового здания Института ботаники в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Института ботаники в Баку и ознакомились с работой, проделанной в Ботаническом саду.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Института ботаники в Баку и ознакомились с работой, проделанной в Ботаническом саду.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства и первую леди о строительных работах и реконструкции, проведенных в Центральном ботаническом саду.

Было сообщено, что в саду площадью более 45 гектаров охраняются 247 видов деревьев и 162 вида кустарников. В связи с тем, что построенное в 1935-1938 годах административное здание Института ботаники Министерства науки и образования Азербайджанской Республики находилось в аварийном состоянии, в ходе реконструкции здесь было построено новое здание. Общая площадь нового пятиэтажного здания составляет 3 700 квадратных метров. Первый этаж здания состоит из лабораторных секторов. Здесь расположены отделы растительных ресурсов и этноботаники, а также банк семян, отдел интродукции растений. На втором этаже здания находятся актовый зал на 80 человек, три лаборатории, совет по защите, секретариат ученого совета Института ботаники, бухгалтерия. А на третьем этаже будут функционировать отделы геоботаники, экспериментальной ботаники, связей с общественностью и международных отношений. Отдел систематики высших растений и гербарный фонд расположены на четвертом этаже. Гербарный фонд Института ботаники действует с момента его основания в 1936 году. Здесь охраняются шестьсот тысяч видов флоры Азербайджана, а также других стран.

Также капитально отремонтировано построенное в 1937 году и имеющее форму полумесяца административное здание Центрального ботанического сада площадью 900 квадратных метров, которое находилось в совершенно непригодном состоянии.

Был также проведен осмотр строящейся на территории Центрального ботанического сада современной оранжереи. Было сообщено, что ширина оранжереи составляет 19 метров, длина – 47 метров, а высота – 15 метров. Внутри находятся мост высотой 3 метра и пешеходная дорожка, соединяющая оба входа. Оранжерея будет оснащена современным отопительным, охлаждающим и увлажняющим оборудованием. 40 из стеклянных панелей, покрывающих оранжерею, будут открываться автоматически, обеспечивая вентиляцию в соответствии со временем года.

Отметим, что созданный в 1934 году Центральный ботанический сад действовал как научно-исследовательское учреждение с целью охраны существующих во флоре Азербайджана видов растений и их генофонда. После восстановления независимости Азербайджана государственная политика в области охраны окружающей среды и экологии стала формироваться под руководством великого лидера Гейдара Алиева. В настоящее время Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание вопросам охраны и эффективного использования биоразнообразия растений в нашей стране. Работы по реконструкции в Центральном ботаническом саду были проведены согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана.

Наряду с лабораториями "Экология растений", "Интродукция и селекция декоративных растений", "Биохимия пищевых и лекарственных растений", "Древесные растения", "Тропические и субтропические растения", в настоящее время в Центральном ботаническом саду также функционируют отделы "Стратегическое развитие, международное сотрудничество и управление проектами", "Биологические коллекции", "Садоводство и ландшафтное строительство", "Снабжение и сервис" и др.

В Институте ботаники действуют 4 местные и 2 международные базы данных, служащие цели совершенствования и укрепления системы информационного обеспечения науки.

В этом году Институт ботаники был избран членом "Альянса по сохранению биоразнообразия засушливых земель" (BCAA-Biodiversity Conservation Alliance for Arid Land), созданного на COP15.