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Президент и первая леди приняли участие в открытии нового здания Института ботаники в Баку

Президент и первая леди приняли участие в открытии нового здания Института ботаники в Баку Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Института ботаники в Баку и ознакомились с работой, проделанной в Ботаническом саду.
Милли Меджлис
21 июня 2024 г. 14:04
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового здания Института ботаники в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Института ботаники в Баку и ознакомились с работой, проделанной в Ботаническом саду.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства и первую леди о строительных работах и реконструкции, проведенных в Центральном ботаническом саду.

Было сообщено, что в саду площадью более 45 гектаров охраняются 247 видов деревьев и 162 вида кустарников. В связи с тем, что построенное в 1935-1938 годах административное здание Института ботаники Министерства науки и образования Азербайджанской Республики находилось в аварийном состоянии, в ходе реконструкции здесь было построено новое здание. Общая площадь нового пятиэтажного здания составляет 3 700 квадратных метров. Первый этаж здания состоит из лабораторных секторов. Здесь расположены отделы растительных ресурсов и этноботаники, а также банк семян, отдел интродукции растений. На втором этаже здания находятся актовый зал на 80 человек, три лаборатории, совет по защите, секретариат ученого совета Института ботаники, бухгалтерия. А на третьем этаже будут функционировать отделы геоботаники, экспериментальной ботаники, связей с общественностью и международных отношений. Отдел систематики высших растений и гербарный фонд расположены на четвертом этаже. Гербарный фонд Института ботаники действует с момента его основания в 1936 году. Здесь охраняются шестьсот тысяч видов флоры Азербайджана, а также других стран.

Также капитально отремонтировано построенное в 1937 году и имеющее форму полумесяца административное здание Центрального ботанического сада площадью 900 квадратных метров, которое находилось в совершенно непригодном состоянии.

Был также проведен осмотр строящейся на территории Центрального ботанического сада современной оранжереи. Было сообщено, что ширина оранжереи составляет 19 метров, длина – 47 метров, а высота – 15 метров. Внутри находятся мост высотой 3 метра и пешеходная дорожка, соединяющая оба входа. Оранжерея будет оснащена современным отопительным, охлаждающим и увлажняющим оборудованием. 40 из стеклянных панелей, покрывающих оранжерею, будут открываться автоматически, обеспечивая вентиляцию в соответствии со временем года.

Отметим, что созданный в 1934 году Центральный ботанический сад действовал как научно-исследовательское учреждение с целью охраны существующих во флоре Азербайджана видов растений и их генофонда. После восстановления независимости Азербайджана государственная политика в области охраны окружающей среды и экологии стала формироваться под руководством великого лидера Гейдара Алиева. В настоящее время Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание вопросам охраны и эффективного использования биоразнообразия растений в нашей стране. Работы по реконструкции в Центральном ботаническом саду были проведены согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана.

Наряду с лабораториями "Экология растений", "Интродукция и селекция декоративных растений", "Биохимия пищевых и лекарственных растений", "Древесные растения", "Тропические и субтропические растения", в настоящее время в Центральном ботаническом саду также функционируют отделы "Стратегическое развитие, международное сотрудничество и управление проектами", "Биологические коллекции", "Садоводство и ландшафтное строительство", "Снабжение и сервис" и др.

В Институте ботаники действуют 4 местные и 2 международные базы данных, служащие цели совершенствования и укрепления системы информационного обеспечения науки.

В этом году Институт ботаники был избран членом "Альянса по сохранению биоразнообразия засушливых земель" (BCAA-Biodiversity Conservation Alliance for Arid Land), созданного на COP15.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva attend opening of new building of Institute of Botany in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Botanika İnstitutunun yeni binasının açılışında iştirak edib və Nəbatat Bağında görülən işlərlə tanış olublar

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