​Президент Азербайджана: Ни одни выборы не бывают безупречными

"Для отслеживания выборов мы пригласили многие международные организации, наблюдателей, и абсолютное большинство их очень позитивно оценило и период подготовки, и период кампании, и день выборов. Можно сказать, что абсолютное большинство наблюдателей оценило выборы как очередной успешный шаг в развитии демократии, и заявило, что азербайджанский народ свободно воспользовался своим избирательным правом, и результаты выборов отражают реальную картину".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

"Заявившие это международные наблюдатели, конечно, отразили реальное положение дел. В то же время всегда подходящее к избирательному процессу в Азербайджане сквозь призму двойных стандартов и отличающееся необъективностью Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и находящиеся под его влиянием некоторые структуры и на сей раз, выпячивая какие-то погрешности, пытались преподнести их как большое событие. Ни одни выборы не бывают безупречными. Недочеты были и на сей раз, а отмена результатов в 4 округах свидетельствует о том, что Азербайджан сам заинтересован в том, чтобы этих недочетов не было. Поствыборные процессы еще раз показывают, что наше основное намерение заключалось в том, чтобы азербайджанский народ свободно использовал свое избирательное право, проголосовал за своего кандидата, выразив, таким образом, свое мнение и политическую волю. В целом, мы добились этого, а наблюдающаяся после выборов картина показывает, что азербайджанский народ согласился с результатами выборов. Для нас это главное.

В то же время считаю, что Европейский Союз выступил с очень объективным заявлением в связи с проведением выборов. Он заявил, что готов работать с новоизбранными депутатами, парламентом Азербайджана. Это по сути означает признание выборов. Что же касается мнения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, то на этот раз, видимо, из-за отсутствия серьезных происшествий, оно вынуждено было представить свой доклад в определенной степени сбалансированной форме. Хотя мы давно уже знаем, что их доклады пишутся до выборов, и знаем также, где они пишутся. К тому же заявления Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в последнее время и оценка, данная им выборам в некоторых странах, еще раз показывают, насколько они необъективны, предвзяты, демонстрируют, что эта структура выполняет политический заказ. Последним примером стали парламентские выборы, проведенные в 2018 году в Армении. Как вам известно, эти выборы были полностью сфальсифицированы тогдашней правящей фашистской партией республиканцев, - я называю эту партию фашистской не только из-за их идеологии, сути, но и потому, что достаточно взглянуть на их эмблему, чтобы любой человек увидел, что она не отличается от эмблемы фашистской Германии, - и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ дало положительное заключение об этих сфальсифицированных выборах, во время которых республиканская партия приписала себе более 50 процентов голосов. Словом, оно стало соучастником этой фальсификации, а последовавшие затем события известны всем. Следом этот незаконный и коррумпированный режим был свергнут, депутаты, якобы представлявшие их в парламенте Армении, сдались, подняли руки вверх и с жалким видом отошли в сторону. Были объявлены новые парламентские выборы, и на этих выборах фашистская партия республиканцев вообще не смогла попасть в парламент. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что результаты сфальсифицированных за 2 или 3 месяца до этих выборов налицо, и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ высказало позитивное мнение об этой фальсификации. То есть, просто приводя это как пример, хочу еще раз сказать, что мнение данной структуры для нас не имеет абсолютно никакого значения, потому что это опять же пишется на основе политического заказа и является как бы средством давления для ведущих кругов некоторых государств.

Хочу отметить еще один вопрос, связанный с наблюдателями. Меня, честно говоря, это тоже удивило. Могу сказать, что на нынешних выборах мы увидели все организации, которые были приглашены нами в качестве наблюдателей. Однако мы не направляли приглашения Европейскому парламенту, так как, во-первых, не являемся членами данной структуры, а во-вторых, не видим в этом нужды примерно по тем же причинам. Потому что Европейский парламент первенствует по принятию несправедливых резолюций против Азербайджана. Их резолюции для нас также не имеют абсолютно никакого значения. Однако должен сказать, что такие тенденции против нас наблюдаются и сегодня.

Таким образом, мы не приглашаем эту организацию. Они же распространяют заявление о том, что отказываются наблюдать за этими выборами. Это, мягко говоря, политическая фальсификация, потому что мы не приглашаем вас, не хотим видеть вас здесь, не верим вам. Говорить в таком случае о том, что мы отказываемся, - это смешно и удивительно", - сказал Президент Азербайджана.