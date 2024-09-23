Президент Азербайджана в выступлении в Милли Меджлисе рассказал о некоторых задачах, стоящих перед страной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва рассказал о некоторых задачах, стоящих перед страной.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва рассказал о некоторых задачах, стоящих перед страной.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "Задача номер один – наращивание нашей военной мощи. Несмотря на то, что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, как происходящие в мире процессы, возникновение новых очагов конфликтов, войн и эскалация напряженности вокруг нас, так и реваншистские тенденции в Армении вынуждают нас постоянно уделять внимание этой сфере".

Отметив, что одной из задач, стоящих перед страной, является также восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, президент Азербайджана добавил: "Но если мы будем уделять меньше внимания военной сфере и не обеспечим должный уровень выделяемых на это средств, то в будущем нас могут ожидать проблемы".