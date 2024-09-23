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Президент Азербайджана в выступлении в Милли Меджлисе рассказал о некоторых задачах, стоящих перед страной

Президент Азербайджана в выступлении в Милли Меджлисе рассказал о некоторых задачах, стоящих перед страной Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва рассказал о некоторых задачах, стоящих перед страной.
Милли Меджлис
23 сентября 2024 г. 12:27
Президент Азербайджана в выступлении в Милли Меджлисе рассказал о некоторых задачах, стоящих перед страной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва рассказал о некоторых задачах, стоящих перед страной.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "Задача номер один – наращивание нашей военной мощи. Несмотря на то, что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, как происходящие в мире процессы, возникновение новых очагов конфликтов, войн и эскалация напряженности вокруг нас, так и реваншистские тенденции в Армении вынуждают нас постоянно уделять внимание этой сфере".

Отметив, что одной из задач, стоящих перед страной, является также восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, президент Азербайджана добавил: "Но если мы будем уделять меньше внимания военной сфере и не обеспечим должный уровень выделяемых на это средств, то в будущем нас могут ожидать проблемы".

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Версия на английском языке Azerbaijani President highlights certain challenges facing country as he addresses Milli Majlis
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Milli Məclisdə çıxışında ölkə qarşısında duran bəzi vəzifələri açıqlayıb

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