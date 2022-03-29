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Президент Азербайджана направил обращение к участникам юбилейного заседания МПА СНГ

Президент Азербайджана направил обращение к участникам юбилейного заседания МПА СНГ Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Казахстан выступила в Алматы на заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств (МПА СНГ), посвященном 30-летнему юбил
Милли Меджлис
29 марта 2022 г. 14:06
Президент Азербайджана направил обращение к участникам юбилейного заседания МПА СНГ
Ильхам Алиев

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Казахстан выступила в Алматы на заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств (МПА СНГ), посвященном 30-летнему юбилею организации.

Как сообщает Report, спикер Сахиба Гафарова сначала зачитала обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия.

Затем она выступила по обсуждаемой теме. Поздравив участников с 30-летием создания МПА СНГ, спикер Милли Меджлиса пожелала организации дальнейшего развития и прогресса.

В своем выступлении председатель Милли Меджлиса проинформировала о новых реалиях на Южном Кавказе в результате освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации. Она подчеркнула, что сегодня, в постконфликтный период, в регионе появились новые перспективы для мира и сотрудничества. Как сторонник мира, Азербайджан привержен реализации Трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti MDB PA-nın üzvlərinə müraciət edib

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