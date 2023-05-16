Президент Арабского парламента: Гейдар Алиев - гордость азербайджанского народа

Благодаря мудрой деятельности Гейдар Алиев останется источником национальной гордости для азербайджанского народа.
Как передает Report, об этом президент Арабского парламента Адель ибн Абдель Рахман аль-Асуми заявил на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Он подчеркнул, что благодаря заслугам Гейдара Алиева Азербайджан занял достойное место в мире: "Гейдар Алиев уделял особое внимание развитию связей между Азербайджаном и арабскими государствами. И Организация исламского сотрудничества стала первой международной организацией, в которую вступил Азербайджан. От имени Арабского парламента хочу сказать, что мы сделаем все возможное для развития отношений между Азербайджаном и арабскими странами. Видные руководители навсегда оставят свой след в истории, народы будут чтить их память. Гейдар Алиев также навечно останется в истории и памяти народа. Прочные отношения между Азербайджаном и арабскими государствами будут сохраняться и впредь".