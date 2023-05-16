Президент Арабского парламента: Гейдар Алиев - гордость азербайджанского народа

Благодаря мудрой деятельности Гейдар Алиев останется источником национальной гордости для азербайджанского народа.

Благодаря мудрой деятельности Гейдар Алиев останется источником национальной гордости для азербайджанского народа.

Как передает Report, об этом президент Арабского парламента Адель ибн Абдель Рахман аль-Асуми заявил на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он подчеркнул, что благодаря заслугам Гейдара Алиева Азербайджан занял достойное место в мире: "Гейдар Алиев уделял особое внимание развитию связей между Азербайджаном и арабскими государствами. И Организация исламского сотрудничества стала первой международной организацией, в которую вступил Азербайджан. От имени Арабского парламента хочу сказать, что мы сделаем все возможное для развития отношений между Азербайджаном и арабскими странами. Видные руководители навсегда оставят свой след в истории, народы будут чтить их память. Гейдар Алиев также навечно останется в истории и памяти народа. Прочные отношения между Азербайджаном и арабскими государствами будут сохраняться и впредь".