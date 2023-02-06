Презентация производимой медиа-субъектами продукции будет освобождена от НДС

Презентация медиа-продукции, производимой медиа-субъектами, будет освобождена от НДС.

Презентация медиа-продукции, производимой медиа-субъектами, будет освобождена от НДС.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Налоговый кодекс.

В примечании к проекту отмечено, что статья 4 закона "О СМИ" предусматривает стимулирование развития СМИ и деятельности субъектов СМИ. В соответствии с этим законом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс.

Согласно поправке, презентация медиа-продукции, производимой медиа-субъектами, освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

В случае принятия проект поправок вступит в силу с 1 января 2023 года сроком на 3 года и не будет распространяться на субъектов аудиовизуальных средств массовой информации.