Пресс-секретарь Милли Меджлиса: Ни о каком срочном заседании не может быть и речи

© Report https://report.az/storage/news/f35f1f656beb9da71eb7df2eecc8161e/8949eb80-92b7-44c9-89f7-244cb9fa808e_292.jpg

Пресс-секретарь Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу прокомментировал некоторые сообщения в СМИ от 2 июля о срочном созыве внеочередной сессии парламента.

В заявлении Report А.Тевеккюльоглу сказал, что пленарные заседания, которые должны состояться 9 и 12 июля, были запланированы заранее: "Ни о каком срочном заседании не может быть и речи. Внеочередная сессия Милли Меджлиса продолжается в обычном порядке, и будет проведено еще несколько заседаний внеочередной сессии. Следующие заседания запланированы на 9 и 12 июля".