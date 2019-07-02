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Пресс-секретарь Милли Меджлиса: Ни о каком срочном заседании не может быть и речи

​Пресс-секретарь Милли Меджлиса: Ни о каком срочном заседании не может
© Report

Пресс-секретарь Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу прокомментировал некоторые сообщения в СМИ от 2 июля о срочном созыве внеочередной сессии парламента.

В заявлении Report А.Тевеккюльоглу сказал, что пленарные заседания, которые должны состояться 9 и 12 июля, были запланированы заранее: "Ни о каком срочном заседании не может быть и речи. Внеочередная сессия Милли Меджлиса продолжается в обычном порядке, и будет проведено еще несколько заседаний внеочередной сессии. Следующие заседания запланированы на 9 и 12 июля".

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