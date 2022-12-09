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Премьер-министр: На обеспечение Великого возвращения направят 19,2 млрд манатов

Премьер-министр: На обеспечение Великого возвращения направят 19,2 млрд манатов На обеспечение Большого возвращения будет направлено 19,2 млрд манатов.
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 12:25
Премьер-министр: На обеспечение Великого возвращения направят 19,2 млрд манатов

На обеспечение "Великого возвращения" будет направлено 19,2 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов во время выступления на пленарном заседании парламента 9 декабря.

"Уже утверждена первая государственная программа возвращения на освобожденные территории. По предварительным подсчетам, для реализации стратегии развития потребуется 32,7 млрд манатов, из которых 19,2 млрд манатов будут направлены на обеспечение Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории”.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Böyük Qayıdışın təmin edilməsinə 19,2 milyard manat yönəldiləcək”

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