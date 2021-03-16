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Премьер-министр: На месте разрушенных армянами домов строятся новые

Премьер-министр: На месте разрушенных армянами домов строятся новые Во время войны презренный враг наносил удары даже по тем местам, которые не подпадали под зону конфликта
Милли Меджлис
16 марта 2021 г. 12:15
Премьер-министр: На месте разрушенных армянами домов строятся новые

"Начаты предварительные работы по восстановлению освобожденных от оккупации земель. На это из госбюджета было выделено финансовое обеспечение в размере 2,2 млрд манатов".

Как передает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, будут восстановлены все освобожденные от оккупации территории: "Во время войны презренный враг наносил удары даже по тем местам, которые не подпадали под зону конфликта. Принимаются меры по восстановлению на этих территориях поврежденных домов и строительству новых на месте разрушенных армянами".

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Ermənilərin dağıtdığı evlərin tikintisinin başa çatdırılması üçün tədbirlər görülür"

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