Премьер-министр: На месте разрушенных армянами домов строятся новые

Во время войны презренный враг наносил удары даже по тем местам, которые не подпадали под зону конфликта

"Начаты предварительные работы по восстановлению освобожденных от оккупации земель. На это из госбюджета было выделено финансовое обеспечение в размере 2,2 млрд манатов".

Как передает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, будут восстановлены все освобожденные от оккупации территории: "Во время войны презренный враг наносил удары даже по тем местам, которые не подпадали под зону конфликта. Принимаются меры по восстановлению на этих территориях поврежденных домов и строительству новых на месте разрушенных армянами".