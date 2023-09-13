Премьер Болгарии: Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном

Болгария заинтересована в развитии транспортной и логистической сфер, а также транспортных коридоров в Азербайджане, а кроме того, в расширении сотрудничества в фармацевтике и области информационных технологий.

Болгария заинтересована в развитии транспортной и логистической сфер, а также транспортных коридоров в Азербайджане, а кроме того, в расширении сотрудничества в фармацевтике и области информационных технологий.

Как сообщили Report в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков в ходе встречи со спикером азербайджанского парламента Сахибой Гафаровой в Софии.

Стороны также затронули гуманитарное сотрудничество. Было отмечено, что дружба азербайджанского и болгарского народов является прочной основой для развития межгосударственных отношений, и что двусторонние гуманитарные связи обладают богатой историей. Сотрудничество в сфере образования, науки и культуры, совместное проведение культурных мероприятий делают наши народы ещё ближе. В частности, в 2016-м году при поддержке Фонда Гейдара Алиева в городе Велико-Тырново был отреставрирован архитектурный музей-заповедник Трапезица, что явилось очередным проявлением наших тесных гуманитарных связей, а в сентябре 2022-го года был подписан важный меморандум о побратимстве между культурной столицей Азербайджана городом Шуша и тем же Велико-Тырново.

В продолжение беседы обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.