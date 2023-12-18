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Представители БДИПЧ ОБСЕ проинформированы о внеочередных президентских выборах в Азербайджане

Представители БДИПЧ ОБСЕ проинформированы о внеочередных президентских выборах в Азербайджане 18 декабря первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли встретился с представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БД
Милли Меджлис
18 декабря 2023 г. 19:03
Представители БДИПЧ ОБСЕ проинформированы о внеочередных президентских выборах в Азербайджане

18 декабря первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли встретился с представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по оценке потребностей Мартиной Баркер Чиганиковой и Гораном Петровым.

Как сообщает Report, первый вице-спикер проинформировал о недавно принятых законах "О СМИ“ и ”О политических партиях“. Он отметил, что проведение внеочередных президентских выборов является исторической необходимостью.

Говоря о сотрудничестве нашей страны с БДИПЧ ОБСЕ, Али Гусейнли отметил, что Избирательный кодекс в Азербайджане принят уже более 20 лет. За прошедшие годы этот кодекс был дополнительно усовершенствован, рекомендации БДИПЧ соблюдались после каждых прошедших выборов, а действующий Избирательный кодекс в полной мере позволяет проводить в стране свободные, справедливые и прозрачные выборы. Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане существует профессиональная избирательная администрация, и впервые выборы пройдут на всей суверенной территории независимого Азербайджана. Отвечая на вопросы представителей миссии ОБСЕ о внеочередных президентских выборах в Азербайджане, депутаты отметили, что объявление внеочередных президентских выборов соответствует Конституции Азербайджанской Республики, проинформировали о подготовке к избирательному процессу, агитационной кампании, регистрации кандидатов, а также о создании избирательных округов и участков, охватывающих освобожденные территории.

В завершение встречи заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского Комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Фазаил Ибрагимли выразил уверенность в том, что внеочередные президентские выборы в следующем году пройдут прозрачно, справедливо и свободно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоATƏT DTİHB nümayəndələri Azərbaycandakı növbədənkənar prezident seçkiləri ilə bağlı məlumatlandırılıb

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