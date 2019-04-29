Представитель МВД выступит с отчетом в парламенте Азербайджане

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Стала известна повестка пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 3 мая.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 22 вопроса.

На заседании сначала будет представлен годовой отчет национального координатора по борьбе с торговлей людьми Азербайджана. Отчет представит национальный координатор, первый заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов.

Среди других вопросов, включенных в повестку - "О разведывательной и контрразведывательной деятельности", "Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", "О страховой деятельности", "О госпошлине" и другие законы, в том числе Гражданский, Жилищный, Налоговый, Таможенный, Водный кодексы и кодексы Административных правонарушений.

Кроме того, депутаты рассмотрят готовящийся законопроект "Об аграрном страховании".