Представитель Госдепартамента США посетил Милли Меджлис

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов встретился с представителем Госдепартамента США Кэмероном Миллардом.

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов встретился с представителем Госдепартамента США Кэмероном Миллардом.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В ходе беседы Самед Сеидов подчеркнул, что наша страна является сторонницей мира и безопасности в регионе, рассказал о мирных инициативах Азербайджанского государства. Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в установлении мирных добрососедских отношений в регионе. Он отметил, что в настоящее время усилия направлены на подписание мирного соглашения с Арменией.

В ходе беседы С.Сеидов расценил принятую на днях Сенатом Франции антиазербайджанскую резолюцию как несправедливый подход. Он отметил, что наша страна реализует крупные нефтегазовые проекты и является стратегическим партнером Европейского Союза.

Представитель Госдепартамента США Кэмерон Миллард заявил, что его страна уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Гость подчеркнул важность дальнейшего развития отношений между двумя странами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.