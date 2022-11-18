О нас

Представитель Госдепартамента США посетил Милли Меджлис

Представитель Госдепартамента США посетил Милли Меджлис Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов встретился с представителем Госдепартамента США Кэмероном Миллардом.
Милли Меджлис
18 ноября 2022 г. 16:24
Представитель Госдепартамента США посетил Милли Меджлис

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов встретился с представителем Госдепартамента США Кэмероном Миллардом.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В ходе беседы Самед Сеидов подчеркнул, что наша страна является сторонницей мира и безопасности в регионе, рассказал о мирных инициативах Азербайджанского государства. Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в установлении мирных добрососедских отношений в регионе. Он отметил, что в настоящее время усилия направлены на подписание мирного соглашения с Арменией.

В ходе беседы С.Сеидов расценил принятую на днях Сенатом Франции антиазербайджанскую резолюцию как несправедливый подход. Он отметил, что наша страна реализует крупные нефтегазовые проекты и является стратегическим партнером Европейского Союза.

Представитель Госдепартамента США Кэмерон Миллард заявил, что его страна уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Гость подчеркнул важность дальнейшего развития отношений между двумя странами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоUS State Department rep visits Azerbaijani parliament
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Milli Məclisdə olub

Самое важное

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
18 ноября 2022 г. 13:21
Азербайджан открывает посольство в Израиле
Азербайджан открывает посольство в Израиле
18 ноября 2022 г. 12:19
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
18 ноября 2022 г. 12:18
В Баку этой ночью произошла авария с участием нескольких автомобилей
В Баку этой ночью произошла авария с участием нескольких автомобилей
18 ноября 2022 г. 09:51
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
17 ноября 2022 г. 20:45
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
17 ноября 2022 г. 19:45
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
17 ноября 2022 г. 10:49
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
16 ноября 2022 г. 19:19
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
16 ноября 2022 г. 19:02
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 ноября 2022 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi