Председатели парламентов Азербайджана и Пакистана провели встречу

17 мая спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Нацассамблеи Пакистана Раджой Первезом Ашрафом, находящимся в Азербайджане с визитом для участия в третьей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничест

17 мая спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Нацассамблеи Пакистана Раджой Первезом Ашрафом, находящимся в Азербайджане с визитом для участия в третьей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер С.Гафарова отметила, что в следующем месяце исполнится 30 лет с установления дипотношений между Азербайджаном и Пакистаном. Отметив, что Азербайджан и Пакистан тесно сотрудничают в рамках международных и региональных организаций, С.Гафарова сказала, что взаимодействие между нашими парламентами способствует развитию межгосударственных связей.

Председатель парламента Азербайджана коснулась победы нашей станы в 44-дневной Отечественной войне и новой ситуации в регионе после урегулирования конфликта. Она отметила, что Пакистан всегда поддерживал Азербайджан.

Председатель Нацассамбели Пакистана Раджа Первез Ашраф отметил, что Азербайджан – надежная дружеская и братская страна для Пакистана, развитию отношений с нашей страной придается особое значение.

Он поздравил Милли Меджлис Азербайджана в связи с организацией третьей общей конференции Па ОЭС на высоком уровне.

Стороны также обменялись мнения по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.