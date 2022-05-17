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Председатели парламентов Азербайджана и Пакистана провели встречу

Председатели парламентов Азербайджана и Пакистана провели встречу 17 мая спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Нацассамблеи Пакистана Раджой Первезом Ашрафом, находящимся в Азербайджане с визитом для участия в третьей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничест
Милли Меджлис
17 мая 2022 г. 16:33
Председатели парламентов Азербайджана и Пакистана провели встречу

17 мая спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Нацассамблеи Пакистана Раджой Первезом Ашрафом, находящимся в Азербайджане с визитом для участия в третьей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер С.Гафарова отметила, что в следующем месяце исполнится 30 лет с установления дипотношений между Азербайджаном и Пакистаном. Отметив, что Азербайджан и Пакистан тесно сотрудничают в рамках международных и региональных организаций, С.Гафарова сказала, что взаимодействие между нашими парламентами способствует развитию межгосударственных связей.

Председатель парламента Азербайджана коснулась победы нашей станы в 44-дневной Отечественной войне и новой ситуации в регионе после урегулирования конфликта. Она отметила, что Пакистан всегда поддерживал Азербайджан.

Председатель Нацассамбели Пакистана Раджа Первез Ашраф отметил, что Азербайджан – надежная дружеская и братская страна для Пакистана, развитию отношений с нашей страной придается особое значение.

Он поздравил Милли Меджлис Азербайджана в связи с организацией третьей общей конференции Па ОЭС на высоком уровне.

Стороны также обменялись мнения по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSpeaker of Azerbaijani Parliament meets with Pakistani counterpart 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Pakistan parlament sədrlərinin görüşü olub

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