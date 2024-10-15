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Председатели парламентов Азербайджана и Албании обсудили расширение сотрудничества

Председатели парламентов Азербайджана и Албании обсудили расширение сотрудничества Председатели парламентов Азербайджана и Албании обсудили возможности углубления двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, туристической и других сферах.
Милли Меджлис
15 октября 2024 г. 10:21
Председатели парламентов Азербайджана и Албании обсудили расширение сотрудничества

Председатели парламентов Азербайджана и Албании обсудили возможности углубления двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, туристической и других сферах.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, спикеры Сахиба Гафарова и Элиса Спиропали провели переговоры на полях 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве.

Стороны отметили, что Азербайджан и Албания являются дружественными и партнерскими странами, а также подчеркнули намерение и далее вносить вклад в расширение сотрудничества в различных областях.

Собеседники с удовлетворением говорили о совместной деятельности и взаимной поддержке парламентов двух стран в ряде международных парламентских организаций. Расширение связей между парламентскими комитетами и группами дружбы будет способствовать дальнейшему углублению отношений между законодательными органами, подчеркнули спикеры.

Гафарова рассказала коллеге о подготовке к предстоящей в ноябре этого года в Баку Парламентской конференции в рамках COP29. Она отметила важность совместной деятельности законодательных органов на многосторонних платформах в борьбе с изменением климата.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Albaniya arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

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