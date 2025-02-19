Председатель сената: Пакистан выступает за устранение барьеров между странами

Пакистан выступает за устранение барьеров между странами и развитие экономических связей.

Пакистан выступает за устранение барьеров между странами и развитие экономических связей.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель сената Пакистана Сайед Юсуф Реза Гилани на церемонии открытия 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

Он отметил, что сотрудничество в сфере безопасности, борьбы с киберпреступностью и образования может способствовать сохранению гармонии в регионе: "АПА сформировала очень хорошую платформу. Для формирования диалога между странами Азии и устранения различий необходимо развитие ряда сфер. Мир, инклюзивность и прогресс - наши основные принципы".