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Председатель сената: Пакистан выступает за устранение барьеров между странами

Председатель сената: Пакистан выступает за устранение барьеров между странами Пакистан выступает за устранение барьеров между странами и развитие экономических связей.
Милли Меджлис
19 февраля 2025 г. 11:44
Председатель сената: Пакистан выступает за устранение барьеров между странами

Пакистан выступает за устранение барьеров между странами и развитие экономических связей.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель сената Пакистана Сайед Юсуф Реза Гилани на церемонии открытия 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

Он отметил, что сотрудничество в сфере безопасности, борьбы с киберпреступностью и образования может способствовать сохранению гармонии в регионе: "АПА сформировала очень хорошую платформу. Для формирования диалога между странами Азии и устранения различий необходимо развитие ряда сфер. Мир, инклюзивность и прогресс - наши основные принципы".

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Версия на азербайджанском языке Senat sədri: Pakistan ölkələr arasında maneələrin götürülməsinin tərəfdarıdır

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