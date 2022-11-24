Председатель Сената Камбоджи: Мы заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном

В рамках официального визита спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Королевство Камбоджу состоялась её встреча с председателем камбоджийского Сената Виболсеной Фикдеи Сай Чхумом.

В рамках официального визита спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Королевство Камбоджу состоялась её встреча с председателем камбоджийского Сената Виболсеной Фикдеи Сай Чхумом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Сай Чхум тепло приветствовал С.Гафарову, сообщил о своей удовлетворённости состоянием уз сотрудничества между нашими парламентами, и заявил о заинтересованности камбоджийской стороны в достижении их ещё большего развития. Чхум особо отметил сотрудничество в рамках международных организаций, заявив затем, что Камбоджа придаёт большое значение работе Движения неприсоединения (ДН) и его Парламентской сети (ПС), поздравив затем азербайджанскую сторону с учреждением Сети по её инициативе и с проведением первой конференции ПС в Баку на высоком уровне.

Председатель Милли Меджлиса С.Гафарова сказала, что довольна своим визитом в Камбоджу. Она поблагодарила за оказанное гостеприимство и за поддержку в деле принятия Азербайджана в МПА АСЕАН наблюдателем. По ее словам, встречи и беседы, состоявшиеся в ходе её визита, подтверждают успешность наших межпарламентских связей, а для расширения сотрудничества важно взаимодействие наших групп дружбы.

Спикер обстоятельно информировала Чхума о создании ПС Движения неприсоединения по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, выдвинутой им в качестве председателя ДН с целью развития парламентского измерения организации, а также об учредительном съезде Сети, её проведённой в Баку первой конференции, текущем институциональном становлении и предстоящих задачах. Как председатель Сети, С.Гафарова заметила, что ПС готова к налаживанию активного взаимодействия и связей с МПА АСЕАН и прочими парламентскими структурами для достижения общих целей.

Кроме того, спикер обстоятельно говорила об успешном развитии Азербайджана, о его международных инициативах, об освобождении наших земель от армянской оккупации и восстановлении территориальной целостности страны с победой в Отечественной войне 2020 года, о полном разрушении Арменией всех городов, районов, инфраструктуры, памятников культуры и истории Азербайджана за время оккупации и о текущем интенсивном восстановлении и перестройке уже освобождённых территорий.