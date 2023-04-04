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Председатель парламентского комитета: Иран не может переварить независимость Азербайджана

Председатель парламентского комитета: Иран не может переварить независимость Азербайджана Иран не может переварить независимость Азербайджана.
Милли Меджлис
4 апреля 2023 г. 12:47
Председатель парламентского комитета: Иран не может переварить независимость Азербайджана

Иран не может переварить независимость Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

Он отметил, что убийство покойного академика Зии Буниятова было совершено по заказу Ирана.

По словам председателя парламентского комитета, не случайно, что за покушением на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу стоит сотрудничающий с Арменией Иран: "Расставляющие ловушки против Азербайджана сами в них и попадут".

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Версия на английском языке Chairman of parliamentary committee: Iran can’t ‘digest’ independence of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Parlamentin komitə sədri: "İran Azərbaycanın müstəqilliyini həzm edə bilmir"

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