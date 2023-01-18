Глава парламентского комитета: Планируется реализовать ряд проектов, посвященных памяти Гейдара Алиева

Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым были предприняты многие шаги в рамках улучшения политики государства для решения проблем семей, женщин и детей, в этой области была проделана большая работа

Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым предприняты многие шаги в рамках улучшения политики государства для решения проблем семей, женщин и детей, в этой области проделана большая работа.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на сегодняшнем заседании комитета.

Глава комитета подчеркнула, что в рамках объявленного в стране "Года Гейдара Алиева" будут реализованы многие проекты и мероприятия, посвященные памяти великого лидера.