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Глава парламентского комитета: Планируется реализовать ряд проектов, посвященных памяти Гейдара Алиева

Глава парламентского комитета: Планируется реализовать ряд проектов, посвященных памяти Гейдара Алиева Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым были предприняты многие шаги в рамках улучшения политики государства для решения проблем семей, женщин и детей, в этой области была проделана большая работа
Милли Меджлис
18 января 2023 г. 12:20
Глава парламентского комитета: Планируется реализовать ряд проектов, посвященных памяти Гейдара Алиева

Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым предприняты многие шаги в рамках улучшения политики государства для решения проблем семей, женщин и детей, в этой области проделана большая работа.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на сегодняшнем заседании комитета.

Глава комитета подчеркнула, что в рамках объявленного в стране "Года Гейдара Алиева" будут реализованы многие проекты и мероприятия, посвященные памяти великого лидера.

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Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri: "Heydər Əliyevin sayəsində ailə, qadın və uşaq siyasəti sahəsində bir çox işlər həyata keçirilib"

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