Председатель парламента Кыргызстана: Гейдар Алиев имеет неоценимые заслуги перед своим народом

Общенациональный лидер Гейдар Алиев имеет неоценимые заслуги перед своим народом.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев имеет неоценимые заслуги перед своим народом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев 16 мая на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, Гейдар Алиев, преодолев многие трудности, заложил основы современного азербайджанского государства и добился больших успехов: "Именно с его именем связано укрепление экономики Азербайджана. Своим высоким профессионализмом он заложил основу для дальнейшего развития азербайджанского государства. Гейдар Алиев навсегда останется в памяти народа как великая личность".