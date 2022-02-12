Председатель парламента Китая направил письмо Сахибе Гафаровой

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу направил поздравительное письмо спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу направил поздравительное письмо спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.

Как передает Report, в письме председатель китайского парламента изложил свое мнение по поводу учредительного заседания Парламентской сети Движения неприсоединения, состоявшегося 28 ноября прошлого года в Мадриде.

Он отметил, что мероприятие прошло успешно и были достигнуты успешные результаты. Ли Чжаньшу высоко оценил усилия Милли Меджлиса и его председателя Сахибы Гафаровой в расширении сотрудничества между парламентами стран-членов Движения неприсоединения.

Ли Чжаньшу заявил, что Китай поддерживает Азербайджан в дальнейшей деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения. Он отметил, что его страна готова установить тесные отношения с парламентами стран-членов вновь созданной структуры. Он подчеркнул важность совместных усилий стран-членов в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения для развития в мире мультилатерализма и установления мира.