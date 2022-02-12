Председатель парламента Китая направил письмо Сахибе Гафаровой

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу направил поздравительное письмо спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.
Как передает Report, в письме председатель китайского парламента изложил свое мнение по поводу учредительного заседания Парламентской сети Движения неприсоединения, состоявшегося 28 ноября прошлого года в Мадриде.
Он отметил, что мероприятие прошло успешно и были достигнуты успешные результаты. Ли Чжаньшу высоко оценил усилия Милли Меджлиса и его председателя Сахибы Гафаровой в расширении сотрудничества между парламентами стран-членов Движения неприсоединения.
Ли Чжаньшу заявил, что Китай поддерживает Азербайджан в дальнейшей деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения. Он отметил, что его страна готова установить тесные отношения с парламентами стран-членов вновь созданной структуры. Он подчеркнул важность совместных усилий стран-членов в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения для развития в мире мультилатерализма и установления мира.