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Председатель парламента Грузии: Гейдар Алиев возродил национальное самосознание в Азербайджане

Председатель парламента Грузии: Гейдар Алиев возродил национальное самосознание в Азербайджане "Человека оценивают по его поступкам. Гейдар Алиев был общенациональным лидером, сыгравшим важную роль в формировании современного Азербайджана"
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 12:18
Председатель парламента Грузии: Гейдар Алиев возродил национальное самосознание в Азербайджане

"Человека оценивают по его поступкам. Гейдар Алиев был общенациональным лидером, сыгравшим важную роль в формировании современного Азербайджана"

Как сообщает Report, об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал 16 мая на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, после первых сложных лет независимости Азербайджана Гейдар Алиев повысил и усилил национальный дух народа, возродил национальное самосознание, заложил прочную основу национальной государственности:

"Посредством эффективной политики он преобразовал Азербайджан и превратил его в сильное, стабильное и процветающее государство. Гейдар Алиев смог завоевать самое главное в мире - сердце народа. Великий лидер был убежденным сторонником мира и стабильности в Кавказском регионе. Его важная роль в укреплении отношений между Грузией и Азербайджаном превратила историческую дружбу между двумя странами в прочное стратегическое партнерство, которым особенно дорожит наше правительство".

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Версия на английском языке Speaker of Georgian Parliament: Heydar Aliyev ensured national awakening in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin sədri: “Heydər Əliyev Azərbaycanda milli oyanışı təmin edib”

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