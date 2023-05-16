Ханафи Гибали: Успешную политику Гейдара Алиева продолжает его достойный преемник Ильхам Алиев

Азербайджан - одно из дружественных Египту государств. В истории народов всегда есть славные личности. За время правления Гейдар Алиев добился многого для своей страны.

Азербайджан - один из дружественных Египту государств. В истории народов всегда есть славные личности. За время правления Гейдар Алиев добился многого для своей страны.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Палаты представителей Египта Ханафи Гибали во время выступления на специальном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Египетский представитель заявил, что Гейдар Алиев также был гарантом мира: "Его достижения во всех областях стали образцом для последующей деятельности. Его успешную политику и сегодня продолжает его достойный преемник Ильхам Алиев”.