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Ханафи Гибали: Успешную политику Гейдара Алиева продолжает его достойный преемник Ильхам Алиев

Ханафи Гибали: Успешную политику Гейдара Алиева продолжает его достойный преемник Ильхам Алиев Азербайджан - одно из дружественных Египту государств. В истории народов всегда есть славные личности. За время правления Гейдар Алиев добился многого для своей страны.
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 12:10
Ханафи Гибали: Успешную политику Гейдара Алиева продолжает его достойный преемник Ильхам Алиев

Азербайджан - один из дружественных Египту государств. В истории народов всегда есть славные личности. За время правления Гейдар Алиев добился многого для своей страны.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Палаты представителей Египта Ханафи Гибали во время выступления на специальном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Египетский представитель заявил, что Гейдар Алиев также был гарантом мира: "Его достижения во всех областях стали образцом для последующей деятельности. Его успешную политику и сегодня продолжает его достойный преемник Ильхам Алиев”.

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Версия на английском языке Hanafy Ali El-Gebali: Heydar Aliyev's successful policy is continued by his worthy follower Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Misir Nümayəndələr Palatasının sədri: “Heydər Əliyevin uğurlu siyasətini layiqli davamçısı İlham Əliyev davam etdirir”

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