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Председатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

Председатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном Во время рабочего визита в Грецию спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Афинах с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.
Милли Меджлис
21 октября 2021 г. 22:20
Председатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

Во время рабочего визита в Грецию спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Афинах с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Как передает Report, приветствуя спикера Милли Меджлиса, Маргарета Седерфельт рассказала о деятельности представляемой ею организации. Она отметила, что большая часть встреч не состоялась из-за глобальной пандемии, и выразила надежду, что такие встречи будут проводиться чаще после устранения угрозы пандемии. Она подчеркнула, что ПА ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, и важность обеспечения мира и безопасности в регионе.

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