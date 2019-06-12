Председатель ПА ОБСЕ: Мы поддерживаем усилия Азербайджана

"Азербайджан проводит международные мероприятия и предпринимает шаги по установлению диалога.Мы поддерживаем усилия Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на учредительной конференции Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

Он отметил, что необходимо укреплять диалог: "Мы работаем в этом направлении. ОБСЕ поощряет диалог между государствами, есть 47 государств-членов, в некоторых из этих стран есть конфликты. Но несмотря на это, мы можем проводить дискуссии за одним столом. Мне хорошо известно, что от конфликтов больше всего страдают народы. Решающее значение имеют переговоры и установление диалога между правительствами".