Председатель общины: В удостоверениях личности уроженцев Западного Азербайджана указаны исторические топонимы

В удостоверениях личности, выданных в центрах "ASAN xidmət" уроженцам Западного Азербайджана, в графе о месте рождения указаны исторические, азербайджанские названия городов и районов.

В удостоверениях личности, выданных в центрах "ASAN xidmət" уроженцам Западного Азербайджана, в графе о месте рождения указаны исторические, азербайджанские названия городов и районов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли на общественных слушаниях “Топонимы Западного Азербайджана: от искажения истории до восстановления справедливости” в парламенте.

Алекперли отметил, что западные азербайджанцы рано или поздно вернутся на историческую родину. Армяне, изменив наши топонимы, пытались стереть следы азербайджанцев в Западном Азербайджане, сказал он.

По словам Алекперли, в 1828-1831 годах в Ереване было 12 мечетей, однако в наши дни сохранилась лишь одна – Голубая мечеть.