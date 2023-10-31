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Председатель общины: В удостоверениях личности уроженцев Западного Азербайджана указаны исторические топонимы

Председатель общины: В удостоверениях личности уроженцев Западного Азербайджана указаны исторические топонимы В удостоверениях личности, выданных в центрах "ASAN xidmət" уроженцам Западного Азербайджана, в графе о месте рождения указаны исторические, азербайджанские названия городов и районов.
Милли Меджлис
31 октября 2023 г. 12:48
Председатель общины: В удостоверениях личности уроженцев Западного Азербайджана указаны исторические топонимы

В удостоверениях личности, выданных в центрах "ASAN xidmət" уроженцам Западного Азербайджана, в графе о месте рождения указаны исторические, азербайджанские названия городов и районов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли на общественных слушаниях “Топонимы Западного Азербайджана: от искажения истории до восстановления справедливости” в парламенте.

Алекперли отметил, что западные азербайджанцы рано или поздно вернутся на историческую родину. Армяне, изменив наши топонимы, пытались стереть следы азербайджанцев в Западном Азербайджане, сказал он.

По словам Алекперли, в 1828-1831 годах в Ереване было 12 мечетей, однако в наши дни сохранилась лишь одна – Голубая мечеть.

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Версия на азербайджанском языке İcma sədri: “Qərbi azərbaycanlılara verilən şəxsiyyət vəsiqələrində şəhər və rayonların tarixi adları yazılır"

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