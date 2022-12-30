Глава общины: В ближайшем будущем мы вернемся в Зангезур, Гейчу и Ереван

В ближайшем будущем мы вернемся в Зангезур, Гейчу и Ереван.

В ближайшем будущем мы вернемся в Зангезур, Гейчу и Ереван.

Как передает Report, об этом депутат Милли Меджлиса, председатель "Общины Западного Азербайджана" Азиз Алекперли сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, азербайджанская и вся мировая общественность стали свидетелями очередного решительного, нацеленного на будущее, шага президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева: "Мы, как община Западного Азербайджана, еще раз выражаем глубокую признательность главе государства за оказываемую поддержку и всесторонние условия, созданные для нашей борьбы за исторические земли".