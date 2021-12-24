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Председатель ММ: "Зангезурский коридор" создаст широкие возможности и для региона, и для Европы

Председатель ММ: "Зангезурский коридор" создаст широкие возможности и для региона, и для Европы "Реализация "Зангезурского коридора", который сыграет важную роль в развитии транспортной инфраструктуры региона и тюркского мира, станет еще одним результатом политического и дипломатического мастерства президента Азербайджана. Этот проект усилит транзит
Милли Меджлис
24 декабря 2021 г. 11:59
Председатель ММ: Зангезурский коридор создаст широкие возможности и для региона, и для Европы
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"Реализация "Зангезурского коридора", который сыграет важную роль в развитии транспортной инфраструктуры региона и тюркского мира, станет еще одним результатом политического и дипломатического мастерства президента Азербайджана. Этот проект усилит транзитный потенциал нашей страны, создаст широкие возможности не только для региона, но и для Европы".

Как передает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По ее словам, среди стратегических дорожных карт, определенных главой государства, особое значение имеет "Большое возвращение в Карабах": "Как вы знаете, сразу после освобождения территорий, разрушенных в период армянской оккупации, на этих землях были начаты широкомасштабные восстановительные и реконструкционные работы. Опираясь на собственные финансовые ресурсы, Азербайджан восстанавливает разрушенные города и села, возводит новые инфраструктурные проекты на своих исконных землях. Реинтеграция этих территорий в экономику страны придаст большой импульс развитию Азербайджана".

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Версия на английском языке Parliament Speaker: Zangazur Corridor to create great opportunities for region and Europe
Версия на азербайджанском языке MM sədri: "Zəngəzur dəhlizi" nəinki region, Avropa üçün də geniş imkanlar açacaq"

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