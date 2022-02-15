Председатель ММ: Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности и для стран-членов ЕС

«Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности не только для региона, но и для стран-членов Европейского Союза. Наша страна вместе с ЕС вносит весомый вклад в энергетическую безопасность».

«Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности не только для региона, но и для стран-членов Европейского Союза. Наша страна вместе с ЕС вносит весомый вклад в энергетическую безопасность».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, говоря о поездке в страны Балтии.

«Армения разорила остававшиеся под оккупацией наши земли. После освобождения земель Азербайджан несколько раз направлял Армении предложения в связи с подписанием мирного договора», - отметила С.Гафарова.