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Председатель ММ: Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности и для стран-членов ЕС 

Председатель ММ: Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности и для стран-членов ЕС  «Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности не только для региона, но и для стран-членов Европейского Союза. Наша страна вместе с ЕС вносит весомый вклад в энергетическую безопасность».
Милли Меджлис
15 февраля 2022 г. 11:40
Председатель ММ: Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности и для стран-членов ЕС 

«Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности не только для региона, но и для стран-членов Европейского Союза. Наша страна вместе с ЕС вносит весомый вклад в энергетическую безопасность».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, говоря о поездке в страны Балтии.

«Армения разорила остававшиеся под оккупацией наши земли. После освобождения земель Азербайджан несколько раз направлял Армении предложения в связи с подписанием мирного договора», - отметила С.Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке MM sədri: “Zəngəzur dəhlizinin açılması nəinki region, Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün də yeni imkanlar yaradacaq”

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