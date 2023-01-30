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Председатель ММ потребовала объективного расследования нападения на посольство в Иране

Председатель ММ потребовала объективного расследования нападения на посольство в Иране Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в алжирскую Народно-Демократическую Республику для участия в 17-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества встретилась с председателем Палаты представителей
Милли Меджлис
30 января 2023 г. 10:57
Председатель ММ потребовала объективного расследования нападения на посольство в Иране

Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Алжир для участия в 17-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества встретилась с председателем Палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала малайзийского коллегу о террористическом акте, совершенном 27 января в посольстве Азербайджана в Иране, отметив, что Баку требует объективного и всестороннего расследования этого нападения.

Председатель Палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдул выразил удовлетворение сотрудничеством между нашими странами и парламентами и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии связей. Он отметил, что Малайзия придает большое значение развитию отношений с парламентом Азербайджана, а также его деятельности в Движении неприсоединения и в его Парламентской сети.

В ходе беседы было подчеркнуто значение взаимных визитов для дальнейшего расширения сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədri: "İrandakı səfirliyimizə hücumun obyektiv və hərtərəfli araşdırılmasını tələb edirik"

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