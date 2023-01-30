Председатель ММ потребовала объективного расследования нападения на посольство в Иране

Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Алжир для участия в 17-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества встретилась с председателем Палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом.
Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.
Председатель Милли Меджлиса проинформировала малайзийского коллегу о террористическом акте, совершенном 27 января в посольстве Азербайджана в Иране, отметив, что Баку требует объективного и всестороннего расследования этого нападения.
Председатель Палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдул выразил удовлетворение сотрудничеством между нашими странами и парламентами и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии связей. Он отметил, что Малайзия придает большое значение развитию отношений с парламентом Азербайджана, а также его деятельности в Движении неприсоединения и в его Парламентской сети.
В ходе беседы было подчеркнуто значение взаимных визитов для дальнейшего расширения сотрудничества.